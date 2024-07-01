Правительство прогнозирует замедление роста экономики

Кабинет Министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы прогнозирует замедление роста экономики в 2025 году. Об этом сообщил член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 1 июля.

«Основным сдерживающим фактором экономического развития есть разрушение энергетических мощностей Украины, восстановление которых требует значительных ресурсов и времени», — говорится в декларации.

Согласно обнародованному документу, правительство ожидает рост ВВП:

— в 2025 году на 2,7%,

— в 2026 году на 7,5%,

— в 2027 году — на 6,2%.

Прогноз роста ВВП Украины на 2024 год на уровне 4,6% заложен в государственный бюджет на этот год и не менялся.

Кроме того, правительство ожидает роста среднего курса доллара:

— в 2025 году до 45 грн (45,6 на декабрь),

— в 2026 году до 46,5 грн (45,9 на декабрь),

— в 2027 году до 46,4 грн. (46,2 на декабрь).

В бюджете на 2024 год заложен средний курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.

Также Кабмин прогнозирует рост потребительских цен (декабрь к декабрю):

— в 2025 году на 9,5%

— в 2026 году на 10,4%

— в 2027 году — на 5,9%.

При этом в бюджете на 2024 год заложена инфляция 9,7%.

Напомним, рост ВВП в Украине замедлился.