В Киеве подвели климатические итоги июня – было жарче нормы

Центральная геофизическая обсерватория подвела климатические итоги июня в Киеве. В украинской столице было очень жарко.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что среднемесячная температура воздуха в городе составила 21,5 градуса тепла – это выше климатической нормы сразу на 2,0 градуса.

Отмечается, что холоднее всего в Киеве было 13 июня, когда минимальная температура снизилась к утру до 13,5 тепла, а теплее всего – 30 числа, когда максимальная температура повысилась до плюс 31,9 градусов.

Резюмируется, что осадков по проспекту Науки выпало 135 мм (это 182% месячной нормы), а прошлый месяц вошел в десятку самых влажных с 1891-го года.

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