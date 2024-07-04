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Новости > Американцы установили, что болезнь Альцгеймера «передается» от матери к ребенку

Американцы установили, что болезнь Альцгеймера «передается» от матери к ребенку

Агата Кловская
04.07.24 00:22
95
Американцы установили, что болезнь Альцгеймера «передается» от матери к ребенку

Эксперты Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США установили, от кого «передается» болезнь Альцгеймера. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вероятность развития этого заболевания в большей степени зависит от материнской стороны, чем от отцовской.

В ходе своей работы специалисты оценили информацию о состоянии здоровья 4413 человек в возрасте от 65 до 85 лет, у которых не было проблем с памятью и другими когнитивными функциями.

Указывается, ученые использовали позитронно-эмиссионную томографию для выявления маркеров болезни Альцгеймера, то есть скоплений токсичных амилоидных белков в мозге.

Предполагается, что такие белковые бляшки выступают главными виновниками повреждения и дисфункции клеток головного мозга (нейронов).

Кроме этого людям нужно было рассказать о том, страдали ли когда-либо болезнью Альцгеймера их родители.

В итоге выяснилось, что при наличии когнитивных нарушений у матери риск развития болезни Альцгеймера у испытуемых в любом возрасте был выше, чем в случае проблем с памятью у отца.

Резюмируется, что, если у отца потеря памяти происходила в относительно молодом возрасте (до 65 лет), вероятность возникновения болезни Альцгеймера также оставалась повышенной.

Ранее итальянцы выявили неожиданный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, болезнь Альцгеймера

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