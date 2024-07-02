У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

Украинская власть имеет месяц на переговоры о реструктуризации долга. Если соглашение не будет достигнуто, страну ждет дефолт. Об этом говорится в статье журнала The Economist, опубликованной в воскресенье, 30 июня.

Издание напоминает, что за прошедшие два года кредиторы Украины соглашались приостановить выплаты по долгам. Однако уже 1 августа заканчивается мораторий на выплаты частным иностранным владельцам облигаций.

«Война до сих пор наносит ощутимый ущерб экономике Украины. ВВП страны уменьшился на четверть против показателя накануне полномасштабного вторжения Владимира Путина, тогда как недавние атаки России на энергетическую инфраструктуру ухудшили прогнозы роста», — говорится в статье.

Указывается, что если соглашения по реструктуризации не достигнут, у Украины будет два варианта: договориться о продлении моратория на выплаты по долгам или объявить дефолт.

«Сильные армии должны поддерживаться сильной экономикой», — предупредил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Известно, что Украина предложила кредиторам сделку, сокращающую 60% от текущей стоимости долгов, но кредиторы считают, что 22% более разумным вариантом. МВФ заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о списании долгов, но сделка кажется маловероятной в отведенное время.

«Если Украина объявит дефолт, это отразит тревожное отсутствие веры среди частных инвесторов в обязательства Запада. В долгосрочной перспективе это может означать катастрофу на восстановление страны», — предупреждает журнал.

Напомним, правительство прогнозирует замедление роста экономики.