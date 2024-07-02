ВСУ озвучили потери России в июне

В июне потери личного состава армии РФ составили около 34 тысяч человек. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.
Кроме того, подразделениями Сил обороны уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск, в частности:
-352 танка;
— 589 боевых бронемашин;
— 1393 артиллерийские системы;
— 22 РСЗО;
— 58 средств ПВО;
— 1 корабль;
— 1758 единиц автотехники;
— 284 единицы спецтехники.
Также сообщается, что украинские защитники сбили три самолета, 997 БпЛА и 103 ракеты.
Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат.