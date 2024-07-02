ВСУ озвучили потери России в июне

В июне потери личного состава армии РФ составили около 34 тысяч человек. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

Кроме того, подразделениями Сил обороны уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск, в частности:

-352 танка;

— 589 боевых бронемашин;

— 1393 артиллерийские системы;

— 22 РСЗО;

— 58 средств ПВО;

— 1 корабль;

— 1758 единиц автотехники;

— 284 единицы спецтехники.

Также сообщается, что украинские защитники сбили три самолета, 997 БпЛА и 103 ракеты.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат.