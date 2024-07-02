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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат

Александр Панько
02.07.24 08:52
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 2 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 545 090 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 107 танков, 15 566 боевых бронированных машин, 14 655 артиллерийских систем, 1 114 РСЗО, 874 средства ПВО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 11 641 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 335 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 787 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 452 единицы специальной техники.

Ранее Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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