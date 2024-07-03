В Офисе президента ответили на план Трампа по Украине

Украина не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории, чтобы прекратить войну, сказал глава офиса президента Андрей Ермак. Так он ответил на вопрос по поводу заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро прекратить войну. Об этом сообщает Reuters.

Ермак во время визита в Вашингтон заявил журналистам, что Киев прислушивается к любым советам по достижению «справедливого мира». «Но мы (не) готовы пойти на компромисс по поводу очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», — сказал он.

На вопрос, как Украина оценивает заявление Трампа о том, что он справится с войной, Ермак сказал: «Честно отвечу: не знаю. Посмотрим».

Украина будет настаивать, чтобы новая администрация продолжала оказывать ей поддержку, сказал глава ОП, добавив, что у Украины уже есть поддержка двух партий и американского народа.

«Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор», — сказал Ермак о президентских выборах 5 ноября.

Напомним, Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины.