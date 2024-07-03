Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 546 270 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 3 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 546 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 123 танка, 15 583 боевые бронированные машины, 14 712 артиллерийских систем, 1 115 РСЗО, 876 средств ПВО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 11 668 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 336 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 850 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 464 единицы специальной техники.

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