В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск

Об атаке безэкипажных катеров на российский Новороссийск, где расположена военно-морская база Черноморского флота РФ, заявил мэр города Кравченко. Также о взрывах в среду 3 июля пишут местные Telegram-каналы.

«В Новороссийске отбивают атаку безэкипажных катеров. Не находитесь на открытом пространстве у моря», — написал Кравченко в Telegram.

Местные жители сообщают, что уже около 30 минут слышны взрывы со стороны моря.

Новороссийск — главный российский порт на Черном море и одновременно военно-морская база. После ударов украинских дронов и ракет по базам в Крыму туда была переведена часть Черноморского флота России.

Напомним, в Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала.