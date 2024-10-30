Новая администрация США, независимо от того, кто победит на выборах, должна пересмотреть политику в отношении войны в Украине. Действующий подход является невыгодным и может привести к краху Украины или втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией, пишет The Nation.

Этот факт, хоть и не прямо, признают некоторые американские эксперты, в частности Роберт Каган, который указывает на то, что США могут не избежать войны, если хотят обеспечить Украине полную победу.

Ситуация на фронте выглядит сложной: российские силы значительно превосходят украинские в численности и военных ресурсах. Военная и экономическая мощь России позволяет ей привлекать большое количество новых военных, предлагая им значительно более высокую оплату. Зато украинские силы испытывают усталость и недостаток ресурсов. Хотя западные сторонники Украины призывают к более масштабным поставкам оружия, реальная ситуация указывает на ограниченность западных возможностей. Западные страны не могут обеспечить Украине достаточно артиллерии и средств ПВО из-за собственных оборонных потребностей, а также невозможности нарастить численность военных сил для поддержки Украины.

Западные сторонники полной победы Украины все чаще прибегают к отчаянным шагам: прогнозы об освобождении Крыма, вторжение в Курскую область и использование спутниковых управляемых ракет — все это создает иллюзию переломных изменений, однако российское преимущество остается весомым. Украинское общество и государство, возможно, могли бы достичь мирного урегулирования, сохранив часть территориальной целостности и открыв перспективы членства в ЕС. Хотя это болезненный шаг для Украины, он все же мог бы стать историческим успехом.

Несмотря на все, украинское правительство и Запад продолжают настаивать на идее полной победы. Такой подход, как утверждают аналитики вроде Ивана Крастева, только стимулирует Россию продолжать боевые действия. Пока украинская сторона не сядет за стол переговоров, возможные уступки России остаются неизвестными. Можно было бы предложить нейтральным странам, таким как Индия и Бразилия, посредничество в мирных переговорах, ведь России было бы сложно отвергнуть их инициативу, учитывая ее усилия по укреплению отношений с глобальным Югом.

Издание отмечает, что поддержка Украины Западом должна продолжаться, пока ведутся переговоры, чтобы украинские силы могли продолжать сопротивление и удерживать позиции. Однако есть риск, что западная поддержка имеет свои пределы, и без должного давления на Украину для компромисса война может зайти в тупик. Издание отмечает: «Мы не должны обманывать себя ни тем, что наша поддержка продлится бесконечно долго, ни тем, что она может помочь Украине вернуть утраченные территории. Поэтому у нас нет честной и жизнеспособной альтернативы давления на украинское правительство, чтобы то приняло компромиссный мир».

Если новая администрация США не изменит текущий курс, существует серьезная угроза, что украинская армия, как войска Первой мировой после лет окопной войны, может потерять боеспособность. Это поставит Вашингтон перед дилеммой: признать поражение Украины или решиться на прямое вмешательство, рискуя ядерным конфликтом с Россией. Издание выразило надежду, что следующие лидеры США будут иметь мудрость и смелость для обоснованных действий в этом направлении.

Напомним, помощь Украине может уменьшиться, независимо от результатов выборов в США.