Дуда назвал условие, при котором Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29

Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29. Однако лишь при условии, что союзники по НАТО будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны, пока Варшава не получит новые самолеты. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Radio Zet.

Дуда отметил, что Польша уже задекларировала готовность передать Украине истребители МиГ-29, но при условии обеспечения безопасности воздушного пространства союзниками.

«...Когда западные самолеты, по крайней мере, временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а в скором времени мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию», — добавил президент Польши.

Напомним, Дуда рассказал, как остановить войну в Украине.