На портале «Дія» улучшили одну из важных услуг

На портале «Дія» регистрация Общества с ограниченной ответственностью (ООО) стала удобнее и быстрее. Об этом сообщает пресс-служба «Дії» в Telegram.

«Позаботились, чтобы регистрация ООО на портале была незаметной, и добавили новые фишки. Отныне вся процедура длится 5 минут вместо 20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обновлений появилось автоматическое определение конечного бенефициарного владельца — если доля учредителя в уставном капитале составляет 25% и более и он имеет биометрический документ. Все имеющиеся данные из реестров подтянутся автоматически, так что пользователю останется добавить только то, что отсутствует.

Кроме того, в пресс-службе рассказали об удобствах интерфейса. В частности, были адаптированы подсказки и оптимизированы этапы регистрации, которые облегчают процесс и снижают риск ошибок.

В «Дії» также напомнили как воспользоваться этим сервисом:

— авторизуйтесь на портале «Дія»;

— заполните заявление на регистрацию ООО;

— подпишите его электронной подписью.

После этого, если заявитель соответствует всем условиям, регистрация ООО автоматически произойдет всего за несколько секунд.

Напомним, в Украине приостановили бронирование через Дію.