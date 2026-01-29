Все разделы

Ученые обнаружили самую яркую вспышку от огромной черной дыры

Ученые обнаружили самую яркую вспышку от огромной черной дыры

Агата Кловская
29.01.26 16:49
Ученые обнаружили самую яркую вспышку от огромной черной дыры

Ученые обнаружили самую яркую вспышку от сверхмассивной черной дыры, которая светится светом 10 триллионов солнц. Об этом сообщает Associated Press.

Эти вспышки света и энергии могут происходить от таких явлений, как запутанные магнитные поля или перебои в нагретых газовых дисках, окружающих черные дыры. Вспышки помогают ученым лучше понять черные дыры внутри.

Известно, что последнее космическое явление было обнаружено в 2018 году камерой в обсерватории Паломар (Калифорния). Оно сияло с максимальной яркостью около трех месяцев, после чего начало угасать.

Как пишет AP, скорее всего, это произошло из-за того, что большая звезда приблизилась слишком близко к черной дыре и была разорвана на куски.

"Сначала мы не очень верили цифрам об энергии", - отметил автор исследования Мэтью Грэм из Калифорнийского технологического института, который руководит обсерваторией Паломар.

В издании добавили, что вспышка происходила от сверхмассивной черной дыры, которая находится на расстоянии 10 млрд световых лет, что делает ее самой отдаленной из всех, которые наблюдались до сих пор.

Он происходит со времен, когда Вселенная была еще достаточно молодой. Известно, что световой год составляет почти 9,7 триллиона километров.

"Почти каждая крупная галактика, включая наш Млечный Путь, имеет в своем центре сверхмассивную черную дыру. Но ученые до сих пор не уверены, как они образуются. Изучение таких гигантов может помочь исследователям лучше понять звездное окружение сверхмассивных черных дыр", - подчеркнули в AP.

Как заметил Джозеф Михаил из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, который не участвовал в новом исследовании, это открытие также позволяет ученым "исследовать взаимодействие сверхмассивных черных дыр с их окружением на ранней стадии существования Вселенной".

Напомним, астрономы обнаружили загадочную «адскую планету», которой не должно существовать.

Тэги: ученые, черная дыра

