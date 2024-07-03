США готовят для Украины «хорошие новости», — СМИ

Украину будут ждать хорошие новости по вопросу передачи систем противовоздушной обороны во время саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Госдепа США.

Он заявил, что его страна надеется сделать несколько новых заявлений о ПВО во время саммита НАТО.

«Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или аналогичные системы. И я думаю, у нас есть для них дополнительные хорошие новости на этом фронте», — добавил он.

Источник издания не раскрыл более детальных подробностей по этой теме.

Напомним, США считают, что будущее Украины в НАТО. Но есть условие — соответствующее решение должны принять все 32 члена Североатлантического альянса.