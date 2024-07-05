Ученые узнали о курении кое-что новое

Эксперты из Португальского католического университета и университета Вестерн Губернаторс в США узнали кое-что новое о курении. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что курящие люди чаще некурящих бывают экстравертами.

Кроме этого, по их словам, курение коррелирует с более низкими показателями добросовестности и сговорчивости.

В проведенном опыте участвовали 9 918 пожилых людей из одиннадцати европейских стран.

Добровольцы сообщили, есть ли у них пристрастие к сигаретам и прошли тестирование под названием Большая пятерка личностных черт или Пятифакторная модель личности Голдберга.

Данное тестирование выявляет, в какой степени определенному человеку присущи открытость, экстраверсия (или интроверсия), доброжелательность, добросовестность и невротизм.

В итоге выяснилось, что курильщикам, в сравнении с некурящими, в меньшей степени были свойственны добросовестность и сговорчивость, а в большей – экстраверсия.

Поясняется, что экстраверсия или экстравертность – это один из основных параметров личности, который характеризует направленность интересов и энергии человека на внешний мир.

Указывается, что относительно низкая добросовестность курильщиков может отражать недостаток самодисциплины и склонность к недооценке долгосрочных рисков такой привычки для здоровья, характерных для импульсивного поведения.

Также сказано, что сниженная сговорчивость может объяснять, почему курильщики часто не хотят отказываться от сигарет, несмотря на неодобрение общества.

Резюмируется, что наблюдаемая у курильщиков экстраверсия может свидетельствовать о том, что таким людям нравятся социальные аспекты курения, например – принадлежность к определенной социальной группе.

Ранее стало известно о влиянии курения на ДНК человека.