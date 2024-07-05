В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+

Министерство обороны собрало пять распространенных мифов о военно-учетных документах в приложении Резерв+. Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook.

Миф 1: военно-учетный документ в Резерв+ ни на что не влияет, в отличие от документа ЦНАПа

Резерв+ и ЦНАПы генерируют одинаковые документы. С 18 июня они приравниваются к военному билету и временному удостоверению. С документом в Резерв+ можно даже пересекать границу.

Миф 2: если обновить данные через Резерв+, сразу получишь статус «в розыске»

Такой статус возникает не из-за обновления данных, а, например, если человеку вручили повестку, а он за ней не явился. Сроки, когда можно было прийти в ТЦК, истекли, соответственно, гражданин нарушил закон и был объявлен в розыск.

Миф 3: данные в Резерв+ могут украсть, а в ЦНАПе не украдут

Резерв+ прошел все необходимые проверки безопасности и имеет сертификат КСЗИ, приложение только отображает информацию из реестра Оберіг и не хранит ее на собственных серверах, подчеркнули в Минобороны.

Миф 4: в Резерв+ придет электронная повестка

Законодательство пока не имеет понятия «электронная повестка» или какого-либо подобного электронного оповещения. Е-повестка не прописана в официальных документах. Поэтому ее не может быть у Резерв+.

Миф 5: Резерв+ отслеживает геолокацию, чтобы затем ТЦК могли найти человека

Этот страх — конспирологическая теория, отметили в Минобороны. В каждом смартфоне можно проверить, какие приложения имеют доступ к геоданным или запрашивают.

Напомним, в Минобороны объяснили, нужно ли каждый раз обновлять «Резерв+», чтобы появилась дополнительная информация.