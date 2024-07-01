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Новости > В Киеве продлили ограничение на въезд грузовиков

В Киеве продлили ограничение на въезд грузовиков

Агата Кловская
01.07.24 10:57
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В Киеве продлили ограничение на въезд грузовиков

Из-за жуткой жары в Киеве с понедельника, 1 июля, продляются ограничения движения для грузовиков. Об этом сообщает местная полиция.

Правоохранители говорят: «Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более 28 градусов тепла».

Добавляется: «Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн».

Резюмируется, что переждать жару водители таких машин могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Ранее мы писали, что в Киеве вводят ограничение движения для грузовиков.

Тэги: Киев, общество, погода, транспорт, жара, погодные условия, новости Украины, грузовики

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