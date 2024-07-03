Белый дом рассказал, чем болен Байден

Белый дом прокомментировал провальные дебаты президента США Джо Байдена с бывшим главой государства Дональдом Трампа. Позицию озвучила официальный представитель администрации Карин Жан-Пьер.

Она уверяет, что политик не будет сниматься с выборов.

Было сказано: «Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно. Что касается когнитивного теста, его врачи считают, что этого не требуется».

Чиновница уверяет, что Джо Байден якобы не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями.

Карин Жан-Пьер добавила: «Он не принимал никаких препаратов в тот день».

В то же время, Белый дом признает, что Джо Байден продолжает болеть простудой, от которой страдал на дебатах, но уже чувствует себя лучше.

Ранее демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах.