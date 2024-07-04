Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 4 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 547 470 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 132 танка, 15 600 боевых бронированных машин, 14 777 артиллерийских систем, 1 115 РСЗО, 878 средств ПВО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 11 694 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 342 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 923 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 468 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что США готовят для Украины «хорошие новости».