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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

Александр Панько
04.07.24 10:03
118
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 4 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 547 470 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 132 танка, 15 600 боевых бронированных машин, 14 777 артиллерийских систем, 1 115 РСЗО, 878 средств ПВО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 11 694 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 342 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 923 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 468 единиц специальной техники.

Ранее мы писали, что США готовят для Украины «хорошие новости».

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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