Над Берлином заметили загадочные черные кольца

Над столицей Германии заметили загадочные черные кольца. Об этом сообщает BILD.

Жители нескольких районов города стали свидетелями необычного явления. По небу плыли большие черные кольца. Это явление вызвало шокирующее изумление и обсуждения среди очевидцев. В частности, такие кольца видели в Вильгельмсре и Розентале.

Один из пользователей в Instagram предположил, что это кольца от сажи. Они могли образоваться на производстве или в результате использования пиротехники.

По одной из версий, в этом районе проводила свою репетицию известная немецкая группа Rammstein, которая использует на своих концертах большое количество пиротехники.

Местные власти пока не предоставили официальных комментариев о происхождении загадочных колец.

Напомним, в Китае зафиксировали уникальное природное явление.