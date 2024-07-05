Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине

Россия не будет первой прекращать огонь в Украине. Также ее не устраивают потенциальные посредники для начала мирных переговоров. Такое заявление сделал глава российского режима Владимир Путин в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане в четверг, 4 июля.

По его словам, Россия не может согласиться на прекращение огня, потому что не уверена в ответных действиях Украины.

«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона (Украина) согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимы и были приемлемы для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно», — заявил он.

Он снова завел старую песню о «демилитаризации» как одном из условий завершения агрессивной войны против украинского народа.

Также Путин отметил, что не хочет вести переговоры через посредников.

«Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт (войну в Украине) с помощью посредников и только из-за них мне кажется маловероятным», — сказал он.

Относительно слов кандидата в президенты США Дональда Трампа о намерениях в кратчайшие сроки завершить войну в Украине, Путин сказал, что в Москве к таким заявлениям «относятся вполне серьезно». При этом российский диктатор вроде бы не знаком с конкретными предложениями Трампа.

Напомним, Путин заявил, что войну в Украине начали... США.