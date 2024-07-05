Столтенберг надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на членство Украины в составе Североатлантического альянса в ближайшие 10 лет. Об этом сообщает DW.

В частности, Столтенберг отметил необходимость наращивания военной помощи Киеву накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

«Чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины», — подчеркнул он.

По словам генсека НАТО, диктатор РФ Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени в надежде ослабить решительность Запада.

«Путин считает, что сможет нас сидеть. Мы должны убедить его в том, что он не сможет нас сидеть, и тогда это создаст условия для окончания войны», — заявил генсек НАТО.

Напомним, во время саммита НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украине будут предложены «конкретные пути» для ускорения ее будущего членства в Североатлантическом альянсе.