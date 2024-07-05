Европа по запчастям «собирает» батарею Patriot для Украины, — СМИ

Европейские чиновники пытаются собрать батарею Patriot из запасных частей, разбросанных по всему континенту, чтобы передать ее Украине. Об этом сообщает The New York Times.

«Радар и три ракетных пусковых установки поставляются Нидерландами. Некоторые ракеты-перехватчики поставляются коалицией четырех стран во главе с Германией. Обещан мобильный центр управления огнем, но где и кем, чиновники пока не говорят. Дополнительные ракеты и пусковые установки, а также обучение украинцев использованию сложной системы будет предоставлено восемью странами», — говорится в статье.

В последние несколько месяцев союзники Украины прочесывали свои арсеналы и остановились на творческом, хотя и не надежном, способе создания еще одной системы Patriot: построить полную систему из запасных частей, собранных по всей Европе.

«У нас есть все части пазла. Нам просто нужно собрать их вместе... У всех нас ограниченные возможности... Но если мы объединим усилия, я думаю, мы сможем это осуществить», — заявила бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая составила этот план после запроса Украины на семь систем.

Она согласилась с тем, что некоторые детали могут не сразу работать вместе.

Чиновница не уточнила, когда собранная батарея Patriot может быть доставлена ​​в Украину. Она предположила, что ее также могут отправить и по частям для замены тех, которые могли быть сломаны.

Напомним, Израиль передаст Украине системы Patriot.