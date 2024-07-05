Россия выбыла из десятки крупнейших экономик мира в долларовом эквиваленте из-за падения обменного курса российского рубля. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

Российская экономика в прошлом году выросла на 3,6% — больше, чем мировая, но из-за ослабления рубля по отношению к доллару ее размер сократился на 10,8% — с 2,27 до 2,02 трлн дол. Таким образом, экономика России опустилась с восьмого на 11-е место, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду, хотя они за тот же период росли медленнее: 0,9%, 2,9% и 1,1% соответственно.

Похожая ситуация произошла с Японией: из-за падения курса иены она опустилась на четвертое место, пропустив на третье место Германию.

С огромным отрывом лидируют США: американская экономика на треть больше китайской — 27,4 трлн дол. против 17,8 трлн дол. соответственно.

Десятка крупнейших экономик мира:

— США — 27,361 трлн долларов;

— Китай — 17,795 трл долларов;

— Германия — 4,456 трлн долларов;

— Япония — 4,213 трлн долларов;

— Индия — 3,550 трлн долларов;

— Великобритания — 3,340 трлн долларов;

— Франция — 3,031 трлн долларов;

— Италия — 2,255 трлн долларов;

— Бразилия — 2,174 трлн долларов;

— Канада — 2,140 трлн долларов.

Россия попала в десятку крупнейших экономик впервые в середине нулевых годов, когда ее экономика росла быстро, однако уже в 2009 году выбыла из списка. Из-за кризисов и девальвации Россия то возвращалась в список, то выбывала из него. В последний раз РФ оказалась в десятке в 2022 году на фоне аномального укрепления рубля.

Напомним, Россия потеряла треть импорта из-за проблем с платежами.