Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 5 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 548 580 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 142 танка, 15 611 боевых бронированных машин, 14 831 артиллерийская система, 1 115 РСЗО, 878 средств ПВО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 11 751 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 342 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 977 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 473 единицы специальной техники.

Ранее Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира.