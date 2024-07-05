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Новости > Бербок назвала самую большую угрозу безопасности

Бербок назвала самую большую угрозу безопасности

Агата Кловская
05.07.24 13:55
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Бербок назвала самую большую угрозу безопасности

Россия остается самой большой угрозой для Запада, поэтому НАТО должна адаптировать свою политику, исходя из этого. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая в Бундестаге, передает Укринформ.

«На следующей неделе в Вашингтоне мы должны четко дать понять: путинская Россия будет оставаться наибольшей угрозой нашей безопасности и свободе в Европе в ближайшем будущем. Это не мы выбирали. Мы этого не желали. Но пришло время, и мы должны адаптировать свою политику к этому», — сказала Бербок.

При этом она подчеркнула, что, прежде всего, нужно усилить военную помощь для Украины, которая более двух лет борется с российским полномасштабным вторжением.

«Военная помощь Украине — это не благотворительный жест, а инвестиция в нашу собственную безопасность, в нашу собственную свободу», — пояснила она и отметила, что имперские претензии, неоднократно озвученные российским диктатором Владимиром Путиным, направлены не только на Украину, но и на другие государства.

«Бомбы Путина не только ежедневно атакуют украинские электростанции и жилые дома — они также ежедневно атакуют наш образ жизни и свободы в Европе. Его бомбы подразумевают и нас», — отметила она.

Напомним, Бербок призвала Запад создать щит ПВО над украинской инфраструктурой.

Тэги: Германия, Россия, НАТО, угроза, Анналена Бербок

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