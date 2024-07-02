Орбан назвал важное условие для завершения войны в Украине

Накануне своего визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление по поводу войны в нашей стране. Его слова цитируют местные СМИ.

Он сказал: «Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то как минимум будет прекращение огня, приведет ли это к прочному миру – это музыка будущего, но так, как сейчас, не будет, это точно».

Политик добавил: «Именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом».

Кроме этого Виктор Орбан добавил, что «Европа должна задаться вопросами, где ее место в этом распределении, кто представляет ее интересы и в чем они состоят».

Чиновник отмеил: «Венгрия не может на это ответить, потому что наш метод работы в качестве председателя совета ЕС заключается не в том, что мы руководим Европой или принимаем решения вместо Германии, Франции и Италии».

Резюмируется: «Что мы можем сделать, и это задача нынешнего председателя, так это положить на стол предложения. Так что мы не решаем, а помогаем решению двадцати семи премьер-министров».

Ранее Орбан заговорил о НАТО в Крыму.