Сырский назвал ключевой приоритет для ВСУ

Дроны являются одним из приоритетов для войск, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Сырский отметил, что провел рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БпЛА — Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дыма, Чарли, Гуру, К-2 и других.

«Наша задача — технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них», — заявил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных.

«Беспилотные системы — одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день, и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий», — подчеркнул Сырский.

Напомним, ВСУ озвучили потери России в июне.