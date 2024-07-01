Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 543 810 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 1 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 543 810 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 099 танков, 15 550 боевых бронированных машин, 14 599 артиллерийских систем, 1 111 РСЗО, 874 средства ПВО, 360 самолетов, 326 вертолетов, 1 1620 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 333 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 19 713 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 448 единиц специальной техники.

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