Ученые рассказали, как питаться правильно

Эксперты из Исследовательского центра Министерства сельского хозяйства США в Гранд-Форксе поведали о том, как питаться правильно. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что отказ от ультра-обработанных продуктов, изготовленных на фабриках, не гарантирует высокого качества питания.

Поясняется, что ультра-обработанные продукты – это еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Уточняется, что зачастую под этим понятием подразумевают фастфуд, мороженое, фабричные сладости, газированные напитки, выпечку, шоколад, блюда быстрого приготовления.

Ранее ученые уже выявили взаимосвязь между употреблением большого количества продуктов с высокой степенью обработки и повышенным риском развития ряда заболеваний – некоторых видов рака, депрессии, когнитивных расстройств и болезней сердца.

Во время своей работы специалисты разработали два типа меню.

Говорится, что в первом варианте 20% ежедневных калорий поступало из ультра-обработанных продуктов, а во втором этот показатель был увеличен до 67%.

Информируется, что после составления рациона его качество оценили в соответствии с его полезностью и ценовой доступностью.

В итоге оказалось, что снижение количества потребляемых ультра-обработанных продуктов не коррелировало с повышением качества рациона.

Отмечается, что оба варианта меню были классифицированы как вредные.

Добавляется, что сосредоточение внимания на уровне обработки продуктов не является критерием их отбора по полезности.

Сказано, что полностью отказываясь от ультра-обработанной пищи, человек лишает себя возможности получать питательные вещества из несладкого яблочного пюре, молока, жидких яичных белков, некоторых сортов сухофруктов (изюма) и консервированных овощей.

Резюмируется, что эти полезные продукты не могут быть отнесены в одну категорию с очевидно калорийными, сладкими, жирными и углеводистыми, такими как фастфуд.

Ранее популярный американский диетолог рассказала, как питаться в жару.