Антикитерский механизм: разгадан секрет древнего устройства

Эксперты из университета Глазго в Шотландии разгадали секрет Антикитерского механизма. Ученые поведали о его тайне.

Как известно, обломки этого древнего устройства обнаружили в 1901-м году у берегов греческого острова Антикитера.

Оно представляет собой собой бронзовый прибор размером с обувную коробку, созданный около 2,2 тысяч лет назад.

Отмечается, что в середине корпуса находилась сложная система из шестерней разного размера.

Также Антикитерский механизм называют старейшим компьютером в мире.

Впрочем, до последнего времени было непонятно, какие именно расчеты он выполнял.

Ученые говорят, что одна его часть, известная как «календарное кольцо», использовалась для отслеживания дней в году. Кольцо сохранилось только частично, из-за чего специалисты не знали, сколько именно дней оно отображало.

Шотландцы проанализировали находку при помощи статистических методов, разработанных для обнаружения слабых сигналов в астрономических наблюдениях.

Полученные данные дали возможность им смоделировать отсутствующие части и детали прибора.

Выяснилось в результате, что календарный диск имел 354 или 355 отверстий, что соответствует 354-дневному лунному календарю, который использовался в то время в Греции.

Также, по словам специалистов, устройство отображало движение Солнца, Луны и планет в соответствии с ходом времени.

Новое открытие дополнило раннюю гипотезу, в соответствии с которой артефакт был механической версией древнеегипетского 365-дневного календаря.

Резюмируется, что Антикитерский механизм был сделан чрезвычайно умелым мастером с использованием высокоточных вычислений.

Ранее историки разгадали очень древнюю ассирийскую головоломку.