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Новости > Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира

Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира

Агата Кловская
04.07.24 16:16
110
Зеленский высказался об участии РФ и Путина во втором саммите мира

Россия может принять участие во втором саммите мира. При этом не факт, что глава Кремля Владимир Путин будет присутствовать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

«Если следующий саммит мира будет идти по тому плану, который мы предполагаем, второй саммит предполагает, что будет план со всеми пунктами как мы видим окончание войны, и на нашей стороне будет большинство мира. Если план будет готов — мы организовываем второй саммит мира и там должны быть представители РФ, а кто это будет — мы посмотрим», — сказал он.

При этом президент сказал, что не уверен, что именно Путин будет представлять Россию.

«Мне кажется, что он боится выезжать из России. Может, к этому моменту в Кремле будет другой человек, ну что ж — будет другой», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал «наибольшую трагедию» войны.

Тэги: Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Саммит мира

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