В Раде назвали количество мужчин от 25 до 60 лет и численность забронированных

По состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается около 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет, потенциально подлежащих мобилизации. Из них забронировано 565 тысяч. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Наталуха из фракции «Слуга народа», сообщает «Громадському радіо».

По его словам, остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллионов военнообязанных. «Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на данный момент. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то эта цифра, ее можно пойти посмотреть», — сказал он.

Депутат предположил, что из этих 11,1 миллиона до 1,5 миллиона могут иметь инвалидность, «хотя полноценной статистики к сожалению у нас в стране никто не ведет».

«Мы получим цифру в грубо говоря 10 млн военнообязанных мужчин», — заявил Наталуха и добавил, есть что из них, конечно, часть уже, служит, а «часть уже за границей».

По его данным, сейчас забронировано 565 тысяч мужчин, но «это цифра очень динамичная и этот показатель он может и увеличиваться, кто-то может терять бронирование, но сейчас она вокруг от 5-6% от общего пула».

Наталуха сообщил, что по последним данным налоговой «в Украине официально трудоустроено около 2,620 млн мужчин — это наемные работники мобилизационного возраста».

Напомним, мобилизация в Украине идет по плану, цифры формулирует руководство ВСУ.