В РФ задержали школьника за «подготовку убийства» Симоньян и Собчак

Три новых фигуранта появились по делу о так называемой «подготовке убийства» Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Один из них — ученик восьмого класса Павел Р. Еще два задержанных — студент колледжа связи Андрей Д. и монтажник Сергей К. Об этом сообщает Telegram-канал Собчак под названием «Осторожно, новости» со ссылкой на Следственный комитет.

Всех троих подозревают в «подготовке к теракту». Они были задержаны еще 7 мая, а впоследствии была избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

Задержание подозреваемых в Следственном комитете связывают с деятельностью неонацистской группировки «Параграф88», участников которой обвиняют в «подготовке покушения» на Симоньян и Собчак якобы «по заданию Службы безопасности Украины».

В частности, по этому делу в июле прошлого года арестовали шесть человек в России. По данным ФСБ, у подозреваемых тогда были изъяты автомат Калашникова, патроны, холодное оружие, нацистская символика, литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, «подтверждающей преступные намерения».

В организации «Параграф88» подготовку к посягательству на жизнь российских «журналисток» отрицают.

В офисе президента Украины, комментируя инцидент, заявили, что украинские спецслужбы никоим образом не причастны к возможному «покушению» на россиянок.

Напомним, застрелился российский пропагандист «Мурз», рассказавший о колоссальных потерях оккупантов в Авдеевке.