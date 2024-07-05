Названы продукты для повышения уровня тестостерона у мужчин

Российский диетолог назвал продукты, которые повышают уровень тестостерона у мужчин. Слова эксперта цитируют местные СМИ.

Специалист говорит о том, что в первую очередь рацион необходимо обогатить устрицами, в которых содержится очень много цинка – он является важнейшим инструментом формирования тестостерона.

Далее в списке идет мед: «В его составе присутствует бор, который также участвует в процессе продуцирования тестостерона. Еще один фактор – наличие в составе меда оксида азота, что крайне важно для здорового состояния сосудов».

Также добавляется, что поможет в поставленной цели яичный желток. Произойдет это за счет высокого содержания витамина D, который тоже стимулирует выработку тестостерона.

Резюмируется: «Желтки – это кладезь витаминов, минералов и микроэлементов».

Ранее были названы продукты, от которых следует отказаться при диабете.