Хакер украл данные о разработке искусственного интеллекта

У OpenAI украли данные о разработке технологий искусственного интеллекта. Об этом пишет NYT со ссылкой на источники

Взлом внутреннего форума OpenAI, на котором сотрудники обсуждали последние разработки в области нейросетей, произошел ещё в апреле 2023-го. Руководители решили не сообщать об этом публично, поскольку информация о клиентах или партнёрах не была украдена.

В компании утверждают, что инцидент не представляет угрозы для нацбезопасности, так как хакер действовал как частное лицо и, по их мнению, не был связан с иностранным правительством.