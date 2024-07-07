Как океан влияет на человека?

Море и океан делают человека спокойнее и креативнее. Таковы результаты свежего исследования.

Концепция Blue Mind, разработанная морским биологом Уоллесом Дж. Николсом, утверждает, что даже несколько минут, проведенные в воде или рядом с ней могут успокоить и улучшить настроение, а также снизить давление и уровень стресса. Этот эффект объясняется активацией парасимпатической нервной системы.

Помимо релакса нахождение рядом с водой улучшает концентрацию, память и стимулирует креативное мышление. Интересно, что этот эффект наблюдается не только у природных водоемов. Бассейн и даже аквариум тоже активируют Blue Mind.

Эксперт отмечает, что вода обладает уникальной способностью одновременно меняться, но при этом оставаться всем знакомой. Она дает нашему мозгу новизну, при этом успокаивая своей привычностью.