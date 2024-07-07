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Новости > Жара 2024: высокая температура провоцирует преступное поведение

Жара 2024: высокая температура провоцирует преступное поведение

Агата Кловская
07.07.24 08:24
132
Жара 2024: высокая температура провоцирует преступное поведение
Жара провоцирует импульсивное поведение и снижает умственную активность. Таковы результаты исследования.
 
Ученые отмечают, что высокие температуры могут усиливать раздражительность, вызывать агрессивное поведение и способствовать употреблению наркотиков.
 
Более того, длительное пребывание в жаре может повышать вероятность совершения преступлений.

Тэги: погода, жара, высокая температура

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