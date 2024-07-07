Порнопаспорт: испанцы вводят талоны на просмотр взрослого контента

Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?
В Минобороны опровергли пять мифов о приложении Резерв+
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине
Стало известно, как графики отключения света будут применяться 5 июля
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 548 580 солдат
В Украине графики отключений света будут ослаблены. Названы сроки
В мае Россия убила рекордное количество украинцев, — ООН
В Украине продлили жесткие отключения света
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат
В Офисе президента ответили на план Трампа по Украине
Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины, — Politico