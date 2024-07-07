Порнопаспорт: испанцы вводят талоны на просмотр взрослого контента

Испания вводит систему талонов на просмотр порно: для доступа к контенту для взрослых на специальный «порнопаспорт» будут начисляться «порнокредиты».

Совершеннолетние пользователи будут ежемесячно получать 30 «порнокредитов» через специальное приложение. Самые активные смогут запросить дополнительные кредиты, но как это будет работать — не уточняется. Главная цель — предотвратить доступ детей к порнографическому контенту.

Пока система будет добровольной, и онлайн-платформам предоставляется возможность разработать собственные методы верификации.

Предполагается, что к 2027 году подобные меры будут внедрены и в других странах Европы.