Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге

Вышел трейлер аниме «Роза Версаля», снятого по культовой сёдзе-манге 1970-х годов

«Роза Версаля» — историческая драма, действие которой происходит во времена правления Людовика XVI и Французской революции, расскажет о жизни королевы Марии Антуанетты и командующего Королевской гвардией Оскара Франсуа де Жаржайеса.

Производством аниме «Роза Версаля» занимается студия MAPPA, известная по таким проектам, как «Атака титанов» и «Человек-бензопила».

Премьера «Роза Версаля» запланирована на весну 2025 года.

Трейлер аниме «Роза Версаля»: