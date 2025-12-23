Над Антарктикой зафиксировали самую короткую озоновую дыру за шесть лет

Ученые украинской антарктической станции Академик Вернадский в сотрудничестве со службой мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) и агентством NASA зафиксировали самую короткую по длительности озоновую дыру с 2019 года. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

По данным исследователей, в этом году озоновая дыра над Антарктикой закрылась раньше ожидаемого — процесс её «затягивания» завершился 1 декабря. Это самая ранняя дата закрытия за последние шесть лет.

Полярники напоминают, что именно на этой станции, которая ранее имела британское название Фарадей, впервые было открыто явление озоновой дыры — резкого снижения концентрации озона в стратосфере ниже 220 единиц Добсона.

В 2025 году украинские ученые зафиксировали первые снижения озона ниже критического уровня 3 августа, а стабильное возвращение к норме — с 17 ноября. В течение этого периода сниженные показатели наблюдались в 81% дней, а минимальное значение составляло 160 единиц Добсона, что выше, чем в предыдущие годы.

Полученные данные согласуются с наблюдениями CAMS и NASA Ozone Watch, которые также зафиксировали относительно небольшую площадь озоновой дыры второй год подряд. Ученые отмечают, что это может свидетельствовать о постепенном восстановлении озонового слоя, связанном с глобальным запретом озоноразрушающих веществ, введённым ещё в 1987 году.

В НАНЦ подчёркивают: несмотря на влияние природных факторов — солнечной активности, вулканов и океанов — нынешние результаты дают основания для осторожного оптимизма относительно будущего озонового слоя Земли.

Напомним, ученый поведал о гигантской озоновой дыре над тропиками.