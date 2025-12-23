РФ может напасть на НАТО после войны с Украиной, — глава МИД Германии

Россия после заключения мирного договора с Украиной может напасть на одну из стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Die Zeit.

Вадефуль на фоне переговоров о прекращении огня в Украине, подчеркнул важность серьезных гарантий безопасности со стороны Запада, и особенно Соединенных Штатов.

«Это, конечно, означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто обещает, поддерживать Украину в случае повторного вторжения России», — заявил политик.

Он отметил, что Украина сможет обсуждать территориальные уступки только при условии наличия надежных предохранителей от повторного нападения.

По мнению министра, европейские страны также должны присоединиться к будущим структурам безопасности, однако конкретные шаги будут определены только после заключения соглашения о прекращении огня.

Политик предостерег от чрезмерного оптимизма, указав, что Москва может использовать паузу в боевых действиях для быстрого наращивания сил против Альянса.

«Это, конечно, означает обязательства и реальную готовность тех, кто дает обещания, стать на сторону Украины, если она снова подвергнется нападению со стороны России. На сегодняшний день мы этого еще не видели», — сказал он.

Вадефуль подчеркнул, что нынешняя архитектура безопасности должна строиться на противодействии российским угрозам через усиление вооруженных сил и единство союзников.

«Наш анализ заключается и останется в ближайшем будущем в том, что мы можем получить безопасность в Европе только как безопасность от России. Безопасность можно достичь только с позиции силы, единства в альянсе и обороноспособности вооруженных сил», — сказал он.

Оценить степень вероятности сценария, при котором Кремль воспользуется перемирием в Украине для нападения на территорию НАТО, министр иностранных дел ФРГ отказался.

«Я могу лишь посоветовать быть готовым к такому развитию событий», — добавил он.

Как отметил Вадефуль, Германия не имеет повода сокращать оборонительные усилия: в отношениях с Кремлем Европе следует вести себя с позиции сильного.

«Если российская армия достигнет в Украине устойчивого военного успеха, это будет серьезной угрозой для НАТО», — предупредил министр.

Напомним, Россия активно готовится к войне с НАТО.