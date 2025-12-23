Нет никаких признаков того, что Путин готов к миру с Украиной, — Писториус

Российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует признаки готовности к завершению войны против Украины. Пока что усилия США, Европы и Украины на него не повлияли. Об этом в интервью Die Zeit заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Единственный человек, который мог бы немедленно прекратить войну, — это Владимир Путин. Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению прекращения огня, из Москвы нет никаких признаков того, что Путин заинтересован в завершении войны», — сказал Писториус.

Он также обратил внимание, что недавние переговоры в Берлине были важными. Канцлер Германии Фридрих Мерц ясно дал понять, что Европа имеет право голоса в переговорах о будущем Украины.

«Европейские партнеры в Берлине согласовали свои позиции с США и Украиной. Это тоже было важно», — добавил министр.

Писториус отметил, что беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, одобренный на саммите ЕС в Брюсселе, поможет Украине покрыть военные потребности в течение ближайших двух лет.

Также глава Минобороны Германии прокомментировал возможность отправки немецких военных в Украину в рамках «многонациональных сил под руководством Европы».

«Пока вопросы о том, как может быть обеспечен мир, остаются гипотетическими рассуждениями, поскольку Путин не готов даже к прекращению огня», — сказал он.

Напомним, только на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин подтвердил, что Россия хочет любыми методами достичь своих целей войны против Украины.

По его словам, если «первопричины конфликта» не будут устранены в ходе переговоров, то Россия применит военные методы, чтобы «вернуть свои исторические земли».