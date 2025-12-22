С 24 декабря свет украинцам должны начать выключать гораздо меньше

Кабинет министров Украины поручил до 24 декабря обеспечить безусловное перенаправление до 1 ГВт высвобожденной электроэнергии для нужд населения. Это решение является ключевым для сбалансирования энергосистемы и уменьшения отключений. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам Юлии Свириденко, высвобожденная энергия появилась после пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. До 24 декабря все причастные органы должны обеспечить ее безусловное перенаправление на нужды населения.

«Это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей», — сказала премьер-министр.

Кроме этого, правительство работает над дополнительными шагами для стабилизации энергосистемы, в частности:

— увеличением импорта электроэнергии,

— восстановлением поврежденной в результате атак генерации,

— расширением индивидуальной генерации для домохозяйств.

Напомним, «Укрэнерго» определилось с графиками на 22 декабря.