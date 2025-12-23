Итальянцы назвали простой способ… замедлить время

Эксперты из Итальянского технологического института сделали странное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время бега люди ощущают замедление времени, а причина этого эффекта связана не с физической нагрузкой, а с умственными усилиями, необходимыми для контроля движений.

Поясняется, что восприятие времени редко совпадает с показаниями часов и легко искажается в повседневной жизни. Специалисты уже установили, что физическая активность (от ходьбы до езды на велосипеде) способна менять ощущение длительности событий. Однако оставалось неясным, что именно за этим стоит: физиологические реакции организма или нагрузка на внимание.

Сейчас же ученые пожелали проверить, играет ли ключевую роль именно когнитивный фактор. Для этого ученые провели опыт с участием 22 молодых добровольцев, которым предлагали запомнить двухсекундный визуальный стимул, а затем оценивать длительность других стимулов в разных условиях.

Данный эксперимент проводился в четырех вариантах: в положении стоя, во время бега на беговой дорожке с интенсивностью около 80% от максимальной частоты сердечных сокращений, при ходьбе назад и при выполнении дополнительного задания на зрительную память стоя. Частоту сердечных сокращений измеряли, чтобы оценить уровень физической нагрузки.

Было установлено, что в трех типах условий, требующих повышенного внимания, участники переоценивали длительность стимулов по сравнению с базовым состоянием. Во время бега отрезок в 1,8 секунды ощущался как двухсекундный, то есть время «растягивалось» почти на девять процентов. При ходьбе назад и при выполнении двойного задания искажение составляло около семи процентов.

Подчеркивается, что величина эффекта не зависела от частоты сердечных сокращений. Хотя бег значительно сильнее нагружал организм, чем другие условия, степень искажения времени оставалась примерно одинаковой.

Ранее в США сдвинулось официальное время.