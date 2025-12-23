Виноделы ЕС бьют тревогу: стало известно, что случилось

В уходящем 2025-м году у виноделов ЕС возникли проблемы. Выяснилось, в чем их суть.

Об этом поведал генеральный секретарь Европейского комитета предприятий виноделия Игнасио Санчес Рекарте.

Говорится: «Этот год стал исключительно тяжелым для винодельческого сектора ЕС. Производители столкнулись с совокупным давлением от изменения климата, роста производственных затрат, правовой неопределенности и, что наиболее важно, подтверждением снижения потребления вина на некоторых традиционных рынках».

Также добавляется: «Пошлины США стали последней каплей в бокале, который уже был полным во многих регионах, сделав этот год ужасным для части отрасли».

Ранее ученые рассказали о смертельной опасности белого вина.