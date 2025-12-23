Финляндия сделала заявление по поводу судьбы Гренландии

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен сделала заявление по поводу судьбы Гренландии, на которую положил глаз президент США Дональд Трамп. Дипломат сделала запись в социальной сети Х.

Говорится: «Само собой разумеется, что решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать Дания и Гренландия».

Кроме этого добавляется, что Дания была ярым союзником США в Афганистане и Ираке, понесла больше потери и столкнулась с террористическими угрозами, связанными с участием в операциях американцев.

Ранее Трамп рассказал, зачем же ему так нужна Гренландия.