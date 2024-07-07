Алкоголь с энергетиком убивает мозг

Алкоголь с энергетиками в молодости негативно влияет на работу мозга в зрелости. Таковы результаты исследования.

Энергетики маскируют ощущение опьянения, заставляют пить больше. Со временем это приводит к ухудшению нейронных связей и когнитивных способностей.

Более того, такая комбинация «алкоголь с энергетиком» стимулирует дофаминовые рецепторы, повышая риск развития зависимости от алкоголя.