Альтсезон 2024: когда и будет ли вообще?

Первый в истории альтсезон, когда Ethereum и другие монеты показали больший рост капитализации, чем биткоин, случился в 2017 году. В тот момент многие думали, что цифровое золото уступит лидирующие позиции, дав дорогу молодым проектам.

Эти ожидания не оправдались, однако в последующие годы на рынке наметилась определенная цикличность. Опираясь на графики последних лет, аналитики ждут нового роста альткоинов. Почему эти прогнозы, скорее всего, не сбудутся, объясняет Олег Cash Coin.

История альтсезона

Успех первой криптовалюты привлек внимание энтузиастов разных взглядов, продвигающих свои принципы и идеи в массы. Биткоин открыл дорогу целому ряду технологических и социальных экспериментов по созданию и развитию распределенных сетей.

Биткоин как рынкообразующий протокол стал первым проектом, предложившим сбалансированное решение трилеммы блокчейна: децентрализация, безопасность, производительность.

Но оказалось, что не всем пользователям важен баланс. Это привело к формированию двух противоборствующих лагерей: биткоин-энтузиастов и сторонников альтернативных монет. Разработчики последних в основном делали упор на производительность, жертвуя безопасностью или децентрализацией.

В продвижении проектов нередко использовался агрессивный маркетинг с формулировками вроде «убийца биткоина». Однако масштаб принятия цифрового золота и его рыночная оценка оказались недосягаемы для всех альткоинов.

Борьбу двух направлений можно увидеть на историческом графике доминирования цифрового золота. Он показывает долю BTC, других монет и токенов в процентах от всей капитализации крипторынка.

В 2016 году доля биткоина начала снижаться. Это было связано с проведением ряда хардфорков, включая Bitcoin Cash, запуском блокчейна Ethereum, бумом ICO и принятием стандарта ERC-20.

Тогда впервые появилось понятие сезона, когда альтернативные биткоину монеты и токены показывают больший рост, чем первая криптовалюта. В 2017 году компания Blockchain Center запустила аналитический инструмент — индекс альтсезона. Он отслеживает рост соответствующих активов относительно BTC.

Если 75% активов из списка топ-50 по капитализации на отрезке в 90 дней показали себя лучше, чем биткоин, — это сезон альткоинов. В индексе не участвуют «стабильные монеты» (USDT, DAI, USDC) и обернутые токены (WBTC, stETH).

Еще один инструмент для определения альтсезона — доминация объемов на рынке фьючерсов. Вариант графика предоставляет сервис Coinalyze. Если доля альткоинов превышает 35%, это говорит о готовности трейдеров идти на риск. Что, в свою очередь, указывает на переток ликвидности к рынку альтернативных монет и токенов.

Предпосылки альтсезона

В 2017 году альтсезон сопровождался нарративом о смещении биткоина с первого места в списке по капитализации. Но в дальнейшем речь шла лишь о процентах доминирования и перетоке капитала от сектора к сектору.

Главной причиной роста сегмента альткоинов является эффект общего рыночного богатства. Это становится возможным, когда заработавшие на крупных проектах инвесторы перекладывают часть своего капитала в новые монеты и токены.

Например, успех Ethereum и колоссальные доходы майнеров вызвали мощный приток финансов в экосистему. А рост Solana привел к развитию проектов внутри платформы.

Движение капиталов между секторами возможны и вне экосистем. Многие участники рынка, получившие сверхдоходы, например, на росте мем-коинов, также инвестируют в NFT, GameFi, ИИ-токены.

Следует отметить, что подобные активы гораздо волатильнее и менее «стрессоустойчивы». Поэтому альтсезон — это время FOMO.

Как выглядит альтсезон



Многие все еще ожидают наступления альтсезона, ориентируясь на волны роста крипторынка прошлых лет. Однако оптимисты не учитывают важный фактор: монет стало намного больше, чем в предыдущих циклах.

По самым скромным подсчетам, в сравнении с первым альтсезоном 2017-2018 годов число криптовалют увеличилось в семь-восемь раз.

А если учитывать токены, которые не отслеживают сервисы мониторинга CoinGecko и CoinMarketCap, их количество превысит несколько миллионов. Только за май 2024 года в блокчейне Solana выпустили 455 000 токенов, в Base — 177 000, в BNB Chain — 39 000. Еще порядка 20 000 созданы за тот же период в основной сети Ethereum, а также в L2-решениях Arbitrum и Optimism.

Такие масштабы попросту не дадут вырасти всему рынку или какой-то заметной его части. В качестве подтверждения можно проследить, как в прошлые годы развивались отдельные категории и тренды, а не альткоины в целом.

Например, рынок мем-коинов вырос фактически с одной монеты Dogecoin до целого сектора с капитализацией ~$50 млрд, насчитывающего почти 900 позиций в списке CoinGecko.

Сюда же можно отнести тренд искусственного интеллекта, позволивший главе OpenAI Сэму Альтману параллельно продвигать Worldcoin.

Фрактализация рынка растет огромными темпами, местами достигнув неадекватных размеров. На начало июля 2024 года CoinGecko различает 354 отдельные категории, число которых, вероятно, будет расти и дальше. Однако популярными становятся далеко не все нарративы. Данные за 2023 год показали, что более 50% трафика имеют пять направлений: ИИ, GameFi, мем-коины, экосистема Solana и RWA.

Часть категорий осталась популярна и в 2024 году. По данным аналитиков BiteyeCN, мемы стали самым успешным рынком — рост составил более 1800%. Сегмент RWA также значительно обогнал доходности BTC и ETH — показатель сектора превысил 213%.

Таким образом, емкость рынка относительно возможностей роста становится ограниченной для большого количества токенов и монет одновременно. Заметные темпы увеличения капитализации в целом дают крупные монеты: биткоин, ETH и несколько других.

Поэтому наступления классического альтсезона не стоит ждать вообще — как и роста целых категорий проектов. Вероятно, вместо этого мы видим формирование огромного числа индексных нарративов.

Например, рост американского рынка принято измерять значением индекса S&P 500, где долю около 30% формируют всего семь компаний (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla) из 500 представленных в списке.

Это означает, что альтсезон в будущем может представлять собой локальный краткосрочный рост трендов и голубых фишек в каких-то отдельных категориях, когда одни участники рынка будут получать сверхдоходы, а портфели других останутся без особых изменений или вовсе фиксируя убытки.

Источник информации