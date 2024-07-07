Хеллбой: Горбун (2024): трейлер и дата выхода фильма

Вышел первый трейлер «Хеллбой: Горбун». Это экранизации комикса Hellboy: The Crooked Man

Действие «Хеллбой: Горбун» происходит в 50-х годах в сельской местности Аппалачей. Хеллбой и новичок-агент BPRD обнаруживают небольшое сообщество, населенное ведьмами, возглавляемое местным лидером, имеющим странную связь с прошлым самого Хеллбоя.

Премьера «Хеллбой: Горбун» запланирована на 2024 год, точной даты пока нет, но скорее всего это будет осень.

Трейлер «Хеллбой: Горбун»: